Finale Entscheidung im Mai CDU Kaarst stellt Grundsatzprogramm zur Diskussion

Der Kaarster CDU-Vorsitzende Christian Horn lädt die Mitglieder zur Mitgestaltung des Programms ein: „Wir setzen auf ein festes Wertefundament mit dem christlichen Menschenbild und auf eine Politik des sozialen Zusammenhalts. Wir setzen auf einen modernen, lösungsorientierten Staat und eine wettbewerbsfähige, nachhaltige Wirtschaft. Unser Grundsatzprogramm ist eine Einladung an alle mitzumachen. Wir freuen uns über jeden Mitstreiter, der mit uns gemeinsam die Erfolgsgeschichte unseres Landes fortschreiben möchte.“ Es reiche ein Blick in die Nachrichten, um zu erkennen, „warum unser Land gerade jetzt eine starke, verlässliche CDU braucht“, erklärt Dennis Oscheja: „Deutschland hat so viel Potenzial. Wir müssen dieses Potenzial nur richtig nutzen.“ Die CDU als Volkspartei der Mitte wolle diese Kräfte freisetzen. „Wir stehen für innere und äußere, wirtschaftliche, ökologische und soziale Sicherheit“, so Oscheja. Das finale Grundsatzprogramm wird auf dem CDU-Parteitag vom 6. bis 8. Mai in Berlin verabschiedet.