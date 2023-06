Probleme in Kaarst CDU befürchtet Platzmangel an Grundschule Stakerseite

In seiner Sitzung am 15. Dezember hat der Stadtrat die Bildung einer vierten Eingangsklasse an der Grundschule Stakerseite beschlossen. Dazu sind allerdings weitere Räumlichkeiten nötig, um alle Schüler, vor allem die neue Eingangsklasse, aufnehmen und unterrichten zu können. Deshalb versprach die Verwaltung gleichzeitig, neue Raummodule auf dem Lehrerparkplatz aufzustellen. Doch der Blick vor Ort zeigt: Dort stehen keine Container. Und nach Angaben des CDU-Fraktionsvorsitzenden Ingo Kotzian und des schulpolitischen Sprechers der Christdemokraten, Marcel Finger, werden auch am ersten Schultag nach den Sommerferien nicht die versprochenen sieben Raummodule stehen. In den Sitzungsunterlagen des Schulausschusses, der am Donnerstag (1. Juni) tagt, heißt es dazu: „Sollte eine Aufstellung zum Schuljahresbeginn nicht möglich sein, wird die Schulverwaltung mit der Schulleitung eine Ausweichmöglichkeit eruieren. Erste Gespräche über denkbare Modelle haben bereits stattgefunden.“ Als Zwischenlösung soll der Musikraum an der Grundschule Stakerseite nun auf unbestimmte Zeit in einen Klassenraum umgewandelt werden.