Dozentinnen an der VHS in Kaarst : Auf Umwegen zur Keyboard-Lehrerin

Catty Janssen sitzt an ihrem Keyboard. Seit 30 Jahren gibt sie ihr Können weiter. Foto: Janssen Foto: Janssen

Serie Kaarst Catty Janssen gibt seit 30 Jahren Keyboard-Kurse an der VHS und hat sogar ein Orchester gegründet. An den Job kam sie über eine Freundin, die bereits an der VHS arbeitete.

Seit 30 Jahren lebt Catty Janssen eine deutsch-belgisch-niederländische Freundschaft, geprägt von Musik. Denn die inzwischen 53-Jährige fand nach ihrem Abschluss im Fach elektronische Orgel an der Musikhochschule in Maastricht keinen Arbeitsplatz in den Niederlanden. Da kam ihr der Anruf einer Freundin gerade recht, die in Kaarst an der VHS bereits angefangen hatte – dort wurde ein Dozent für Keyboardunterricht gesucht.

„Ich fuhr gemeinsam mit meiner Mutter nach Kaarst, um mir die Schule mal anzuschauen“, erinnert sich Janssen. Ernst Poerschke, der damalige Leiter der VHS, war ganz verblüfft über ihre weite Anfahrt: „Sie können sofort anfangen!“, beschied er. Und so reiste Catty Janssen jeden Montag an und gab sechs Gruppen Keyboard-Unterricht.

Da ihre Schüler mit Ausdauer und Begeisterung bei der Sache waren, überlegte sie, was sie sonst noch machen könnte – die Idee zur Gründung eines Orchesters war geboren. Seit 1994 bilden aktuell neun Mitglieder diese Orchestergemeinschaft, die regelmäßig Konzerte in der VHS gibt. Aber sie begleitet auch Aufführungen von Chören in den Niederlanden und Belgien, als deren Leiterin Catty Janssen tätig ist. 1995 zog sie mit ihrem Mann nach Maasmechelen in Belgien, übernahm ein Tierhotel und wurde Mutter von zwei Söhnen.

Erst dachte sie, dass sie als Mutter von kleinen Kindern bei der VHS aufhören würde, hinzu kam die anderthalbstündige Fahrt pro Strecke. „Aber es hat mir einfach immer zu viel Spaß gemacht“, sagt Catty Janssen lachend – und so summiert sich ihre Tätigkeit auf mittlerweile 30 Jahre.

Zwei Semester lang unterrichtete sie auch Akkordeon, aber das war „nicht so ihr Ding“, wie sie erklärt. Sie konzentrierte sich weiter auf den Keyboard-Unterricht und freut sich, dass sie inzwischen einen Schüler dazu bekommen hat, der Saxophon spielt. Das Alter der Musikbegeisterten umfasst die Zeitspanne von Anfang 30 bis Ende 80 – die meisten spielen schon sehr lange bei ihr. „Sie haben richtig Freude daran und es macht allen großen Spaß“, resümiert Catty Janssen.