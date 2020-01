Frühere Kult-Disco in Kaarst : „Casablanca“ wird zum Blumenladen

Die Tür ist versperrt, nur ein Baustellenschild deutet darauf hin, dass im ehemaligen „Casablanca“ etwas neues entsteht. Foto: Stephan Seeger

Kaarst In das Erdgeschoss der Kult-Discothek in der Stadtmitte zieht ein neuer Florist. Nicola Lohmann-Khalil eröffnet dort den Laden „Blattgold in Kaarst“.

Die Tür des ehemaligen Tanzlokals „Casablanca“ im Maubiszentrum von Kaarst ist mit Holz versperrt. Darauf klebt ein kleines Baustellenschild, das Aufschluss darüber gibt, wie es mit der Ladenfläche in Zukunft weitergeht. Unter dem Stichwort „Bauvorhaben“ steht: „Nutzungsänderung Kellerabgang in die ehemalige Diskothek zu einem Blumenladen – Schließung des Deckendurchbruchs Kellergeschoss - Erdgeschoss“. Das heißt: Ins „Casablanca“ zieht in naher Zukunft ein Florist. Besser gesagt, eine Floristin. Nicola Lohmann-Khalil eröffnet dort den Laden „Blattgold in Kaarst“. Die Grünter-Vermögensverwaltungs-GmbH & Co KG, der die Immobilie im Maubiszentrum gehört, war am Freitag auf Nachfrage nicht zu erreichen.

„Wir freuen uns sehr darüber, weil durch den Blumenladen wieder mehr Vielfalt in die Stadtmitte kommt“, sagt Stadtsprecher Peter Böttner über den neuen Mieter. Nicht weit entfernt vom „Casablanca“ gab es früher schon einmal ein Blumengeschäft, der Markt für ein solches Geschäft sei also in der Stadtmitte vorhanden, glaubt Böttner. Neben dem Maubishof am Kreisverkehr war früher auch einmal ein Blumenladen, mittlerweile werden dort Schokoladen-Köstlichkeiten verkauft. Die Stadt ist ebenfalls froh darüber, dass gerade in dieser Immobilie, die seit Jahren brach lag und nicht mehr allzu schön anzusehen war, wieder Leben reinkommt. Der Blumenladen wird allerdings nur das Erdgeschoss als Ladenfläche nutzen, die Treppe zum Keller, wo früher das Casablanca drin war, wird zugemauert und ebenfalls als Verkaufsfläche genutzt. Im Gespräch war auch, dass der neue Mieter vor dem Laden auf dem Bürgersteig Blumen zum Verkauf anbieten kann, doch der zuständige politische Ausschuss entschied sich vermutlich aus Platzgründen dagegen. Der Durchgang ist so schon eng genug. „Wann die Arbeiten abgeschlossen sind, wissen wir nicht genau“, erklärt Böttner, dies liege in der Hand des Besitzers.