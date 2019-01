Kaarster Disco seit zehn Jahren zu: Das „Casablanca“ verkommt zur Schrott-Immobilie

Kaarst Am 31. Dezember 2008 hat die einzige Disco in Kaarst ihre Pforten offiziell bei der Stadt geschlossen, der genaue Zeitpunkt lag vermutlich aber länger zurück. Das Casablanca im Maubiszentrum war für viele Kaarster Kult.

Mittlerweile erinnert nur noch das Schild mit roter Schrift auf blauem Hintergrund an der Eingangstür an die guten alten Zeiten. Oft wurde hier noch ein Absacker getrunken, nachdem auch die letzte Kneipe in der Stadt geschlossen war. Das Casablanca hatte eigentlich immer geöffnet. Die Kaarster würden es laut einer Facebook-Umfrage begrüßen, wenn eine solche Location in der Stadt wieder aufmacht – gerne auch am alten Standort.