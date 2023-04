Rollendes Café Café Tüt-Tüt ist seit zehn Jahren ein Treffpunkt auf dem Kaarster Markt

Am Samstag leuchteten den Besuchern des Wochenmarktes im Schatten des Kaarster Rathauses schon von weitem die Zahlen eins und null in Ballonform entgegen: Das Café Tüt-Tüt rollt seit zehn Jahren mittwochs und samstags zum Rathausplatz. Chefin Claudia Pape, die sich mit dem umgebauten roten Citroen Hy einen Lebenstraum erfüllte, ließ sich die gute Laune durch das Regenwetter nicht verderben, ebenso wie die zahlreichen Stammgäste: „Damals wurde ich noch belächelt, als ich den Wagen auf dem Markt aufstellen wollte. Man wies mir einen Platz am Rand zu, da das Ding ja doch nicht laufen würde“, erinnerte sie sich.