Anlaufpunkt für Flüchtlinge in Kaarst : Ministerium fördert VHS-Projekt „Café International“ mit 5000 Euro

Kaarst Das Café International erhält Fördergelder vom Bund. Damit sollen die Kosten für niederschwellige Angebote für geflüchtete Kinder und ihren Familien aus der Ukraine übernommen werden.

Im weiteren Verlauf wurden die Förderinhalte für das „Café International“, das jeden Donnerstag im Foyer der VHS stattfindet, konkretisiert. Durch die Bewirtung mit Kaffee und Gebäck werden wöchentlich Kosten verursacht, darüber hinaus wurde eine neue Kaffeemaschine angeschafft. Auch neue Flyer in fünf verschiedenen Sprachen (Englisch, Arabisch, Ukrainisch, Farsi und Deutsch) sind geplant, sie sollen in den Deutsch-Kursen in der VHS sowie in weiteren Einrichtungen im Stadtgebiet verteilt werden. Angesprochen werden aber nicht nur Ukrainer. Zwar sei die Förderung in erster Linie für diese Menschen gedacht. „Aber es ist ein Café für alle Flüchtlinge, auch wenn der Fokus derzeit auf den Menschen aus der Ukraine liegt“, so Claßen. Die einjährigen Deutschkurse für Ukrainer an der VHS werden derzeit von rund 180 Ukrainern besucht. „Im Vergleich zu anderen Schulen sind wir gut aufgestellt“, sagt Claßen.