Angebot in der VHS : „Café International“ sucht Helfer

Kaarst Der Treffpunkt für Flüchtlinge öffnet ab sofort jeden Wochentag von 10 bis 12 Uhr. Gesucht werden jetzt weitere freiwillige Helfer.

Das Café International im Foyer der VHS Kaarst ist im Zuge der Flüchtlingswelle im Jahr 2015 vom Förderverein „Aktion Volkshochschule“ initiiert und finanziert worden. Heute ist das „Café International“ wichtiger denn je, denn für die Flüchtlinge aus der Ukraine, die in der VHS Deutschkurse besuchen, ist es eine wichtige Anlaufstelle. Nicht nur bekommen sie dort während der Pausen Kaffee und Gebäck, viel mehr können sie soziale Kontakte knüpfen und sich in die Kaarster Gesellschaft integrieren. Nach einer zweijährigen Corona-Zwangspause wurde das Café „International“ im Frühjahr wiedereröffnet – bislang war es donnerstags von 15 bis 18 Uhr in Betrieb. Aufgrund der hohen Nachfrage vor allem der ukrainischen Flüchtlinge werden die Öffnungszeiten nun ausgeweitet. Das teilte Hanno Wilsch, Vorsitzender des Fördervereins, unserer Redaktion mit. Ab sofort können die Menschen zusätzlich an allen Wochentagen von 10 bis 12 Uhr das Café besuchen.