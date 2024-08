Angebot in der VHS Kaarst „Café International“ kehrt aus der Sommerpause zurück

Nicht nur der Unterricht in den Kaarster Schulen geht in der kommenden Woche wieder los, auch die VHS startet mit ihrem Kursangebot nach den Sommerferien. Dabei gibt es eine große Anzahl von Kursen für Migranten, um Deutsch zu lernen. Parallel dazu bietet der Förderverein „Aktion Volkshochschule“ im VHS-Gebäude (Am Schulzentrum) mit dem „Café International“ allen Besuchern, Kursteilnehmern und Dozenten von Montag bis Freitag in den Pausen zwischen 10 und 12 Uhr Kaffee, Tee, Wasser und Plätzchen gegen eine freiwillige Spende an.