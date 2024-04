Begegnungsstätte in der Kaarster Volkshochschule „Café International“ erhält Fördermittel

„Der Zuwendungsbetrag bedeutet eine große Hilfe für die Umsetzung ehrenamtlicher Aufgaben und für besondere Anschaffungen, um das Café als einen Treffpunkt zur Förderung der Integration attraktiv und effektiv zu gestalten“, erklärt Hanno Wilsch, Vorsitzender des Fördervereins „Aktion Volkshochschule e.V.“ In dem Café treffen sich vorrangig Migranten und Flüchtlinge, die die Gelegenheit wahrnehmen, mit deutschen Bürgern zusammenzukommen, in der deutschen Sprache miteinander zu kommunizieren und sich mit der Lebensart vertraut zu machen. Das Café ist von Montag bis Freitag von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Vor allem Teilnehmer der Deutsch- und Integrationskurse nehmen das Angebot wahr. Kaffee und Tee werden dabei gegen eine Spende ausgeschenkt. Durch die hohe Anzahl der Kurse sei der Andrang immer stärker angestiegen, dadurch auch der Bedarf an Kaffee, Tee und Plätzchen.