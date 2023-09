Ausstellung in Büttgen So sieht das Begleitprogramm für die „ToleranzRäume“ aus

(NGZ) Die Ausstellung „ToleranzRäume“ ist noch bis Sonntag, 24. September, täglich von 9 bis 20 Uhr, auf dem Rathausplatz in Büttgen zu sehen. Organisatorin Sigrid Hecker, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Kaarst, freut sich über die positive Resonanz auf das Angebot. „Rund um die ToleranzRäume wird einmal mehr deutlich, dass wir uns auf das starke Ehrenamt in Kaarst verlassen können. Ich empfehle, beim Besuch der Ausstellung ein bisschen Zeit mitzubringen und auch die lokalen Beiträge auf dem Bildschirm an der Ostseite zu verfolgen“, sagt sie. Dort sind beispielsweise die Chroniken zum Stolpersteinprojekt der Gesamtschule sowie ein Beitrag zum Kaarster Toleranzraum im „Kunstcafé EinBlick“ zu sehen.