Klassenfahrt nach Dresden als Preis : Klasse 7a des GBG gewinnt Wettbewerb „Nachbarn in Europa“

Klasse 7a des GBG gewinnt Wettbewerb „Nachbarn in Europa“

Vorst Die Klasse 7a des Georg-Büchner-Gymnasiums hat von der Bundeszentrale für politische Bildung den ersten Preis in der Kategorie „Nachbarn in Europa“ verliehen bekommen. Dafür gibt es eine Klassenfahrt nach Dresden.

Sie waren völlig ahnungslos über den wahren Grund, weshalb sie sich in der Aula des Georg-Büchner-Gymnasiums (GBG) einfanden: Die Klassensprecherinnen Sarah Tang und Lami Breitbach der Klasse 7 a sollten nicht der Übergabe eines neues Flügels beiwohnen, sondern stellvertretend für ihre Klasse den ersten Preis in der Kategorie „Nachbarn in Europa“ des Schülerwettbewerbs zur politischen Bildung entgegennehmen.