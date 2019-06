Festakt in Kaarst : Ein Plädoyer für Europa

Festakt in Kaarst

Kaarst Beim Bundesverbandstag der Katholiken in Wirtschaft und Verwaltung ging es um aktuelle politische Themen.

Der 90. Bundesverbandstag des Bundesverbandes der Katholiken in Wirtschaft und Verwaltung klang am Sonntagmittag mit einer „Festlichen Stunde“ im Atrium des Rathauses aus. Ulrike Nienhaus begrüßte die Festgäste als Bürgermeisterin und als Vorsitzende des KKV Kaarst. Festredner war Lutz Lienenkämper. Der NRW-Finanzminister hob die Bedeutung des Mittelstandes hervor. Sein Credo wird man gerne gehört haben: „Wir brauchen starke Sozialverbände.“

Zu den Gästen, die die Bürgermeisterin begrüßte, gehörten der Kölner Weihbischof Dominikus Schwaderlapp, der KKV-Bundesvorsitzende Josef Ridders und Thomas Rusche – der Textilunternehmer war am Samstag als „Ehrbarer Kaufmann“ ausgezeichnet worden. Faire Mitarbeiterführung, bürgerschaftliches Engagement, unternehmerischer Mut und Familienfreundlichkeit hatten ihm dieses Prädikat eingebracht. Ulrike Nienhaus ging in ihrer Begrüßungsrede auf das Leitthema des Bundesverbandstages ein: „Die Zukunft beflügeln.“ Der KKV müsse sich mit Mut und Kraft den Herausforderungen für die Zukunft stellen. „Wir brauchen Mut, auch unebene Wege zu gehen und den einen oder anderen neuen Weg zu erkunden“, sagte Nienhaus. Sie bedankte sich beim Bundesverband dafür, dass der die Bundesverbandstagung in Kaarst ausgerichtet hat.