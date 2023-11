Frühere Vorsitzende der kfd Büttgenerin plant Karnevalssitzung im Pfarrzentrum

Monique Brodka will einiges verändern. Das Programm soll nicht mehr so lange dauern wie früher. Aber nach dem offiziellen Teil sollen die Gäste noch nicht nach Hause gehen, sondern weiterfeiern. Ab Dezember soll mit Plakaten für das Event geworben werden, eine Veranstaltung, in der die Familie Brodka mit eingebunden sein wird. In einem Raum an der Scharnhorststraße wird bereits geprobt. Musik, Tanz, aber auch Büttenreden soll es geben am 2. Februar. „Meine älteste Tochter Tatjana, sie ist 47 Jahre alt, wird eine Büttenrede halten.“ Tochter Desirée ist Opernsängerin. Auch sie wird einen Beitrag zum Gelingen des Abends leisten. Möglicherweise lässt sie auf musikalische Weise den Werdegang einer Opernsängerin vom Kind bis zur Diva Revue passieren. Das wäre mal was anderes auf einer Karnevalssitzung.