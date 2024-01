Mitgliederversammlung der Büttgener Schützen Bruderschaft wählt Bastian Brand zum Geschäftsführer

Am Samstag wurden auch die Schießwettbewerbe eröffnet: Wer nach der Königswürde strebt, kann sich seit Samstagabend in die Schießliste eintragen. Brudermeister Frederick Krüll weiß, dass dies für beiden Seiten Vorteile bringt: „Für die Betroffenen dauert die Vorfreude länger und beim Vorstand gibt es weniger graue Haare.“ Das Schützenfest wird vom 29. Juni bis zum 2. Juli gefeiert. Am 3. Februar findet die Bezirksdelegiertenversammlung des Bezirksverbandes Neuss im Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften in Büttgen statt. Nach längerer Pause veranstalten die Büttgener Schützen am 20. April wieder ein Fußballturnier. Zurzeit besteht die Bruderschaft aus 727 Schützen – das sind 20 mehr als vor einem Jahr.