Gildebaum ist geschmückt Büttgener Bruderschaft läutet heiße Phase ein

Der Schützen- und Gildebaum am Robert-Grootens-Platz in Büttgen steht wieder in voller Pracht. Die St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Büttgen hat ihn wie gewohnt mit zwei Kränzen und den 14 Schildern geschmückt, die unter anderem die Zunftzeichen ehemaliger Handwerksbetriebe aus dem Dorf, die Abzeichen der Bruderschaft sowie ihrer Schützencorps und Gesellschaften, das Sebastianus-Kreuz und den heiligen Sebastianus sowie die Wappen von Kreis, Stadt und der Altgemeinde Büttgen zeigen. Das Schmücken des Schützen- und Gildebaums eröffnet traditionell die heiße Phase der Schützensaison.