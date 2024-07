Schützenfest in Büttgen Sebastianer feiern trotz Fußball und Regen

Im Zelt wurden die Schützen dann aber auch nass, wenn auch nur von innen. Man ließ sich das Bier schmecken in der Hoffnung, dass sich das Wetter bis zur Königsparade am Sonntagnachmittag deutlich bessern würde. Und so war es dann ja zum Glück auch. Um 8.30 Uhr am Sonntag gaben die Smartphones der Schützen ein kurzes Geräusch von sich, das eine Botschaft ankündigte: „Die Oberstparade fällt aus.“ Also noch einmal schnell umdrehen und eine Runde schlafen. Das war gut so, war durch das Fußballspiel der Aufenthalt im Zelt am Samstag schon ein bisschen länger gedauert hatte.