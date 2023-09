Foto wird auf X diskutiert Büttgen wird zum Internet-Hit

Es hat bislang 39 Kommentare, wurde 124 Mal repostet und sammelte bisher über 1950 Likes – ein Foto vom Runddorf Büttgen aus der Vogelperspektive ist zum Internet-Hit geworden. User Hayden Clarkin (@the_transit_guy) aus New York postete das Foto bei X (ehemals Twitter) und schrieb dazu: „Büttgen ist der ideale Vorort. Es ist eine kleine, fußgängerfreundliche Stadt, die von Grünflächen umgeben ist und von einem Zug bedient wird, der alle 20 Minuten ankommt und in weniger als 30 Minuten in Düsseldorf ist – und das alles, während die Autobahn nur 2,4 Kilometer entfernt ist. (Ja, Sie können Autos besitzen).“ In einem zweiten Beitrag schreibt er weiter, dass Büttgen mit vielen Großstädten verbunden ist, die alle binnen weniger Stunden zu erreichen sind. Man könne in einer verkehrsgünstigen Kleinstadt leben und trotzdem ein Auto besitzen.