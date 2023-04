L154 in Büttgen Wirtschaftsweg zum Coenen-Hof sorgt für Diskussionen

Über den Wirtschaftsweg, der von der L154 am Hofladen der Familie Coenen vorbei nach Driesch führt, ist schon oft und viel gesprochen worden. Nun ist erneut eine Diskussion über den Verkehr an dieser Stelle entbrannt. Bei Facebook ärgert sich ein User über „regen und teilweise rücksichtslosen (Kraftfahrzeug-)Verkehr“, wie er schreibt. Vor allem Fußgänger, Hundebesitzer, Jogger und Radfahrer seien betroffen. Und das, obwohl an der Einfahrt des Weges das Verkehrszeichen 260, das in der Straßenverkehrsordnung „Verbot für Kraftfahrzeuge“ genannt wird. Nur für den landwirtschaftlichen Verkehr ist die Durchfahrt erlaubt. Unter dem Post wird rege diskutiert, auch Bürgermeisterin Ursula Baum schaltet sich ein. „Steht doch ein dickes Schild. Wer von Polizei oder Ordnungsamt erwischt wird, zahlt“, schreibt sie. Auch die Stadt Kaarst erklärt, dass das Verkehrsschild eindeutig und unmissverständlich sei. „Landwirtschaftlicher Verkehr ist erlaubt, darüber hinaus ist das Befahren des Wirtschaftsweges verboten“, heißt es auf Anfrage aus dem Rathaus.