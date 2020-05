Vorfall in Kaarst : Mutmaßlicher Entführungsversuch in Büttgen

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen (Symbol-Bild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Büttgen In Büttgen ist ein zweieinhalbjähriges Mädchen offenbar beinahe Opfer von Entführern geworden. Ein Mann soll versucht haben, das Kind ins Auto zu ziehen. Die Eltern meldeten den Vorfall bei der Polizei.

Am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr war der Vater mit dem Mädchen in Büttgen mit dem Fahrrad unterwegs und hielt an der Kreuzung Pampusstraße/Bahnhofstraße an. So schildert die Mutter den Vorfall bei Facebook. Weiterhin schreibt sie, dass sich sich ein BMW genähert habe. Ein Mann soll das Fenster heruntergelassen und versucht haben, das Mädchen vom Kindersitz ins Auto zu ziehen. Der Vater soll dem mutmaßlichen Täter einen Tritt ins Gesicht verpasst haben, anschließend flüchtete der BMW. Dem Kind ist nichts passiert.

Nach eigenen Angaben wurde der Vorfall am Sonntag der Polizei gemeldet. „Wir können aktuell noch keine abschließende Einschätzung zu dem Sachverhalt vornehmen, da beispielsweise weitere Befragungen durch die Kriminalpolizei anstehen“, teilt die Polizei mit, die die Sache „sehr ernst“ nimmt. Es haben sich am Montag auch schon viele besorgte Eltern an die Polizei gewandt und gefragt, ob sie ihre Kinder bedenkenlos auf den Spielplatz schicken können.