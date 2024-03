Governor aus dem Rhein-Kreis Neuss Kaarster an der Spitze von 4500 Rotariern

Gastgeber war der RC Kaarst-Korschenbroich, der vor seinem 40. Geburtstag steht und mit Michael A. Thomas (65) den kommenden Governor stellt. Ihm assistiert sein Clubfreund Tassilo von Oppen (52). Thomas wird ab dem 1. Juli für ein Jahr an der Spitze von 4500 Rotariern stehen. Erst zum siebten Mal in der fast 120-jährigen Geschichte Rotarys kommt mit Thomas ein Rotary-Governor aus dem Rhein-Kreis Neuss. Beim sechsstündigen Treffen am Samstag stand der Kaufmann im Ruhestand erstmals im Mittelpunkt einer Veranstaltung. Dabei machte er deutlich, dass er vor allem die Arbeit mit jungen Menschen und die Internationalität der rotarischen Bewegung fördern will. Schon heute organisiert Rotary den größten privat finanzierten Jugendaustausch weltweit. Rotary ist als eine Nicht-Regierungsorganisation (NGO) mit rund 1,4 Millionen Mitglieder in mehr als 200 Ländern aktiv und zählt zu den Serviceclubs, die sich humanitären und sozialen, Völker verbindenden und Jugend fördernden Zielen verpflichtet haben. Ohne Dank zu sagen, wollten die Rotarier Büttgen nicht verlassen. Alard von Buch, der sich beim RC Kaarst-Korschenbroich im Gemeindienst engagiert, überreichte noch während der Veranstaltung eine Lebensmittelspende in der Kinderwohngruppe, ein Angebot der Evangelischen Jugend- und Familienhilfe an der Pampusstraße. Weitere Hilfestellung soll folgen.