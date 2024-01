Mahnwache am Stolperstein in Kaarst-Büttgen Gemeinsam gegen Antisemitismus

Der 27. Januar ist ein besonderes Datum: Denn an diesem Tag wurde in ganz Deutschland der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz gedacht. Daher rief die Kaarster SPD zu einer Mahnwache gegen Antisemitismus und Rassismus am Stolperstein in Büttgen auf. Dieser wurde in Gedenken an den jüdischen Arzt Winfried Selbiger in den Gehweg gegenüber dem Rathaus eingelassen. Selbiger wurde von den Nationalsozialisten verfolgt und aus Büttgen vertrieben. Dem Aufruf der SPD waren 120 Bürger gefolgt.