Auf dem Rathausplatz : „Büttgen kulinarisch“ voller Leckereien

Flambierter Lachs passend zum nicht ganz so sommerlichen Wetter wurde den Gästen ebenfalls auf dem Rathausplatz angeboten. Foto: Andreas Woitschützke

Büttgen Herzhaft oder süß, scharf gewürzt oder eher eine mildere Variante und Getränke in großer Auswahl: Bei „Büttgen kulinarisch“ konnte jeder Besucher etwas finden, das seinen Gaumen kitzelte.

Sie war auf früheren Veranstaltungen sehr oft zu Gast gewesen, aber am Samstag ließ sich die Sonne nicht blicken. Stattdessen regnete es immer mal wieder kurz. Doch die Besucher von „Büttgen kulinarisch“ ließen sich von diesen ungünstigen Randbedingungen nicht abschrecken. Sie wurden dafür mit einem enorm großen Angebot an Speisen und Getränken belohnt.

Elke Hönsch ist Kölnerin. Bei „Büttgen kulinarisch“ war sie jetzt zum ersten Mal, und zwar mit Leckerbissen aus der Domstadt. Ihre Burger hatten Namen wie zum Beispiel „Kölsch Hätz“. Zum leichten Regen, der fast zeitgleich mit der Eröffnung einsetzte, konnten sich die Besucher von innen mit „Kölschem Wasser“ aus der Sünnes-Brauerei erfrischen – hinter dieser Bezeichnung verbarg sich kein Eau de Toilette, sondern eine Auswahl an leckeren Limonaden. Die 47-Jährige hatte ein Modell einer „Kölschen Tapas-Platte“ aufgebaut, das ihr die Beantwortung von so mancher Frage erspart haben wird. Halver Hahn, Flönz und Frikadellen gehörten dazu.

Organisator Rolf Toepel verspeiste einen Ribburger mit Genuß und nahm den Mund auch sonst voll: „Das ist das größte Streetfood-Festival im Rhein-Kreis Neuss.“ Ein Problem, das fast jeden Besucher quälte: Was soll man wo bestellen? Schließlich ist die Kapazität im Magen nicht unbegrenzt. „Ich bin auf der Suche nach etwas Herzhaftem“, sagte Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus. „Es duftet überall sehr gut“, musste Heike Plohs aus Schlich feststellen, was sie Auswahl nicht eben erleichterte. Am Stand von Ivonne Kaufmann gab es schwäbische Spezialitäten wie Maultaschen und Kässpätzle – dort hatte Heinrich Pusch aus Büttgen das Richtige für sich gefunden.