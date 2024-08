Street-Food-Festival in Büttgen „Büttgen kulinarisch“ wird noch internationaler

Auch in diesem Jahr lädt die Interessengemeinschaft Büttgen wieder zu einem Fest ein, das längst zur Tradition geworden ist: Am kommenden Samstag wird es eine Neuauflage von Büttgen kulinarisch geben. Die Organisation war in Zeiten von Arbeitskräftemangel vor allem in der Gastronomie wieder eine große Herausforderung für Birgit und Rolf Toepel – eine Herausforderung, der sie sich stellten. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Vielleicht waren die kulinarischen Angebot noch nie so international wie diesmal.