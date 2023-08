„Büttgen kulinarisch“ Die ganze kulinarische Welt in Büttgen

Der Besucherrun nahm deutlich zu. Das hatte sich gelohnt: Der komplette Niederrhein war zu Gast in Büttgen und bot vor allem Spanisches, Italienisches und Französisches, meist in Gourmet-Qualität an. Aber auch Spezialitäten aus Venezuela oder Mexiko waren zu erhalten. „El Donkey“ aus Datteln bot neben Gambas und Tortillas auch saftiges gezupftes Schweinefleisch an, David Freitag von „Bears-Streetfood“ aus Moers hatte sogar Rehrücken im Angebot, die jungen Mädels vom „Esswerk“ aus Krefeld verkauften Spaghettis „frisch aus dem Parmesanrad“, Ivano und Riccardo von „Apizza“ aus Düsseldorf hatten ihr Piaggio Ape, die Dreirad-Ikone der italienischen Kultur, zu einer komfortablen Pizzabäckerei ausgebaut. Natürlich gab es auch Reibekuchen, gebacken „nach Omas Rezept“. Da hatte der Imbiss „Mok China“ auf dem Rathausplatz, ansonsten gut frequentiert, augenfällige Pause. Für Getränke sorgte ein Bierstand, wo es unter anderen Füchsen Alt gab, oder – etwas edler – die Jess-Trinkkultur aus Holzbüttgen, die Weine und Champagner kredenzte.