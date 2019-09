Feierstunde in Kaarst-Büttgen : Ehrung für Fördergemeinschaft

Die Ehrenplakette wurde am Samstagabend verliehen. Foto: Dieter Staniek

Büttgen Die Jan-van-Werth-Ehrenplakette ging am Samstagabend im Pfarrzentrum St. Aldegundis nicht an eine Einzelperson, sondern an die Fördergemeinschaft BraunsMühle Büttgen.

Brudermeister Franz-Josef Bienefeld ließ die Historie dieses Denkmals Revue passieren. Die Mühle verdanke ihren Namen dem Müller Wilhelm Braun, der 1931 den Windradbetrieb ein- und auf Diesel umstellte. 1952 musste der Betrieb mangels Rentabilität eingestellt werden.

Bienefeld hob hervor, dass die Fördergemeinschaft um das Jahr 2000 die Mühle von ihrem Dornröschenschlaf befreit hätte. Das 263 Jahre alte Bauwerk ist längst wieder voll funktionstüchtig und ein Wahrzeichen von Büttgen. Die Ehrenplakette war im Jahre 1927 von dem Neusser Bildhauer Christian Heinrich Wiehe (1874 bis 1960) entworfen worden, der auch Schöpfer der Quirinus-Plakette war. Sein Enkelsohn Dieter Steins nahm an der Feierstunde teil. Die Ehrenplakette nahmen der 1. Vorsitzende der Fördergemeinschaft BraunsMühle, Ansgar Leitzke, sowie der Geschäftsführer Franz Quildies und Schatzmeister Dieter Bautze entgegen. „Das ist eine Anerkennung, die uns sehr stolz macht“, erklärte Leitzke, der den Verein seit der Gründung leitet.