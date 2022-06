Johanneskirche in Büttgen : Gemeindeversammlung diskutiert über Umbaupläne

Die Pläne stammen von den Architekten Klaus Verbiesen (l.) und Thilo Gros. Foto: Georg Salzburg (salz)

Büttgen Am Pfingstsonntag fand nach dem Gottesdienst in der evangelischen Johanneskirche in Büttgen eine Gemeindeversammlung unter dem Motto „Evangelische Kirchengemeinde in Kaarst“ zu den Umbauplänen bezüglich des Areals rund um die Kirche statt.

Von Elisabeth Keldenich

Vorausgegangen war eine Infoveranstaltung in der vergangenen Woche mit vier Alternativlösungen des Büttger Architekturbüros Gros und Verbiesen. Hintergrund der Neugestaltung ist die Bebauung der alten Kita-Fläche des Johanneskindergartens. Dieser wird nicht mehr genutzt und soll abgerissen werden, da die Kinder nun in der neuen Kita an der Birkhofstraße betreut werden.

Am Sonntag führten 60 Teilnehmer eine zweieinhalbstündige Diskussion sachlich und engagiert, berichtete Presbyteriumsvorsitzender Christian Horn auf Nachfrage unserer Redaktion. Die vorgestellten Zahlen bezüglich der Baukosten der einzelnen Varianten werden nun im Hinblick auf die gestiegenen Kosten, Inflation und neue Förderprogramme und der Zinsdynamik angepasst, so Horn.

Eine weitere Infoveranstaltung wird sich mit dem Kostenrahmen befassen. „Konkrete Ergebnisse wurden nicht gefasst, da das Projekt ja auch gerade erst am Anfang der gemeindlichen Beratung ist. Jedoch gab es Konsens, das Projekt fortzuführen und jetzt in die konkreten Beratungen einzutreten“, sagt Christian Horn. Jedes Gemeindemitglied brachte seine Sichtweise mit ein, die nun bei der konkreten Umsetzung der Pläne berücksichtigt werden wird.