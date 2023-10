Herbstfest in Büttgen Erfolgreiche Premiere für Jan-van-Werth-Fest

Büttgen · Neuer Name, neues Konzept und erfahrene Veranstalter: Das war das Erfolgsrezept für das große Herbstfest in Büttgen. Was Ausrichter und Gäste dazu sagen.

08.10.2023, 17:00 Uhr

Beim Jan-van-Werth-Fest in Büttgen präsentierten sich Winzer und Weinhändler mit ihren Produkten. Foto: Wolfgang Walter

Von Rudolf Barnholt

Tschüss Drehorgelfest, hallo Jan-van-Werth-Fest: Die Premiere des neuen Formats am Samstag war ein voller Erfolg. Birgit und Rolf Toepel hatten als Organisatoren ganze Arbeit geleistet. Hinzu kam das Glück der Tüchtigen: Das Wetter hätte mit gut 20 Grad nicht besser sein können. Noch lange nach Sonnenuntergang saßen die Menschen an weiß gedeckten Tischen und genossen den Wein.