Fest in Büttgen : Brunnenfest mit Hits und Familien-Spaß

Büttgen Etwa 700 Besucher kamen zum Brunnenfest nach Büttgen. Für Stimmung sorgte die Coverband „Bitte ein Hit“. Der Vorsitzende des Brunnenvereins erzählte die Erfolgsgeschichte einens „kleinen, unbeugsamen Dorfes im Rhein-Kreis“.

Die Besucher kamen nicht in Strömen, obwohl das Wetter kaum besser hätte sein können: Es war der erste wirklich warme Sommerabend in diesem Jahr. Aber obwohl kein neuer Zuschauerrekord aufgestellt werden konnte, war auch das 7. Brunnenfest wieder ein Erfolg. Zwischen Rathaus und Kirche standen die Besucher zwar nicht ganz so dicht gedrängt wie sonst.

In seiner launigen Ansprache beklagte Höhner eine gewisse „spätrömische Dekadenz“: Der Flughafen in Berlin werde nicht fertig, die Probleme bei der Bahn rissen nicht ab. Seine Schlussfolgerung: Leider scheine „vieles in Deutschland, dem Land der Dichter und Denker, nicht in Ordnung zu sein“. Nur „ein kleines, unbeugsames Dorf im Rhein-Kreis Neuss, dessen Name Büttgen ist“, sei da eine Ausnahme. Als Beispiel nannte er die Brunnenlandschaft, die vor sieben Jahren weg sollte. Daraufhin hatte sich der Verein als Musterbeispiel für ehrenamtliches Engagement gegründet. Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus würdigte diesen Einsatz. Dass sich die Mühen lohnen, wurde auf den ersten Blick deutlich: Viele Kleinkinder entdeckten den Brunnen als feucht-fröhliche Spielfläche. Ihre Begeisterung war schon von weitem zu hören – zum Teil auch wegen des kleinen Kettenkarussells, das Bernd Wiescholleck aus Holzbüttgen gebaut hat und jetzt auch betrieb.