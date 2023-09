Charity-Fahrt von London nach Monaco Büttgen dient als Etappenziel für Wohltätigkeitsfahrt

Am schnellsten bewältigte das Team der Bremer Werft Lürssen die Strecke. Das Unternehmen hat zehn Teilnehmer an den Start geschickt, die sich für das Rennen extra Urlaub genommen haben. Gegen 8 Uhr fuhren die Teilnehmer am Donnerstagmorgen los, gegen 13.15 Uhr waren sie am Ziel. „In Holland war es erst nass, in Deutschland wieder trocken“, beschreibt Edward die Tour. Doch am Nachmittag regnete es auch in Deutschland. Als alle Teilnehmer der Charity-Fahrt am Zielort eingetroffen waren, fuhren sie mit dem Bus weiter ins 285 Kilometer entfernte Bad Dürkheim (Rheinland-Pfalz), wo am Freitag die vierte Etappe beginnt. Diese endet dann bei Straßburg in Frankreich. In Monaco kommt der Tross dann am kommenden Dienstag an. Warum das Team der Werft mitfährt? „Uns als Werft ist der Schutz der Meere auch ein Anliegen. Für die Firma und uns als Privatpersonen ist es ein lohnenswertes Ziel, Aufmerksamkeit zu erzeugen, Spenden einzusammeln und das Projekt zu unterstützen“, erklärt Edward weiter.