Kaarsterin hat Verbesserungsvorschläge Bürgervorschläge für Grünflächensatzung vor Ablehnung

Die Verwaltung begründet die Ablehnung damit, dass in Kaarst unzählige Pflanzen dieser Art zu finden seien, deren Austausch vom Aufwand her „weder möglich noch wünschenswert wäre“, wie es heißt. Auch viele Straßenbäume würden zu den invasiven Arten gehören, diese zeichnen sich laut Verwaltung durch ihre besondere Stadtklimaverträglichkeit aus und unterliegen der Baumschutzsatzung. Laut Dagmar Spona aber gebe es eine sogenannte Unionsliste von Pflanzen und Tieren, die EU-weit als schädlich angesehen werden. Die Mitgliedsstaaten seien verpflichtet, diese zu bekämpfen. „Insofern finde ich das seltsam, wenn die Verwaltung sagt, dass sie keine invasiven Straßenbäume entfernen kann, da sie unter der Baumschutzssatzung steht. Das ist ein Widerspruch in sich“, so Spona. Sollten invasive Bäume unter die Baumschutzsatzung fallen, „ist es höchste Zeit, die Satzung zu ändern“, sagt sie. Auch, wenn der Antrag abgelehnt wird, will Spona weiter an dem Thema dranbleiben. Sie werde beispielsweise nachfragen, wo die invasiven Bäume im Stadtgebiet stehen.