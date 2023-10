Geplantes Baugebiet in Büttgen Bürgerversammlung für Umbau an der Johanneskirche beschlossen

Die Ärztin Barbara Lüthen wohnt in der Nachbarschaft zum geplanten Baugebiet und engagiert sich ehrenamtlich in der evangelischen Kirche in Büttgen. Sie kritisierte unter anderem, dass die geplante Geschosshöhe in vielen Teilen die bestehende Bebauung überrage und dass die Bebauung sehr dicht sei und es keine der Umwelt und dem Mikroklima dienenden Auflagen wie eine Fassadenbegrünung vorgesehen seien. Sie bat, der Kirche einen würdigen Raum zu lassen. Außerdem kam von ihr die Forderung nach einer Bürgerversammlung. „Heute wird erst der Aufstellungsbeschluss gefasst“, gab die Technische Beigeordnete Sigrid Burkhart zu bedenken. „Das ist eine relativ dichte, voluminöse Planung“, beklagte Lars Christoph (CDU), der sich für eine Bürgerversammlung aussprach. Grundsätzlich sei seine Partei aber für das Johannesquartier. „Unsere Position ist ähnlich“, erklärte Heiner Hannen von den Grünen. Und er fügte hinzu: „Grundsätzlich freuen wir uns über die Schaffung von Wohnraum, die Bebauung soll aber nicht so massiv sein.“ Ingo Kotzian (CDU) machte den Anwohnern Mut: „Noch kein Plan in dieser Größenordnung ist so beschlossen worden.“ Ihm ist an der Akzeptanz der Anwohner gelegen. Für Lars Christoph „muss es substanzielle Änderungen geben“. Volker Begas (CDU) sprach von einem „ganz großen Projekt“, von dem auch Menschen, die nicht unmittelbare Anwohner sind, betroffen sein werden: „Der Verkehr nimmt zu, ebenso wie der Bedarf an Parkplätzen.“ Der Verkehr müsse im Auge behalten werden.