Kreativ-Wettbewerb Bürgerstiftung will Jugend auf Europawahl aufmerksam machen

In drei Kategorien werden Preise verliehen. Die Teilnehmer können Videos einreichen, kreative Designarbeiten oder Manuskripte für eine Live-Performance. „Der Wettbewerb ist bewusst offen gestaltet, um alle kreativen Talente anzusprechen“, sagt Moormann. Bei der Veranstaltung am 8. Mai von 14 bis 16 Uhr im Albert-Einstein-Forum werden die besten Beiträge in drei Kategorien dem Live-Publikum präsentiert. Vor Ort werden dann jeweils die ersten drei Plätze gewählt. Die Erstplatzierten erhalten 300 Euro, die Zweitplatzierten 200 Euro und die Drittplatzierten 100 Euro. Einreichungsfrist für die Beiträge ist Montag, 22. April 2024, 15 Uhr.