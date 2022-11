Engagement in Kaarst : Bürgerstiftung Kaarst sponsert Erzählbank am Wiegandweg

Die Bürgerstiftung Kaarst übergibt eine weitere Erzählbank. Sie ist nun ein neuer Treffpunkt für die Kaarster. Foto: Georg Salzburg (salz)

Kaarst Die mittlerweile fünfte Erzählbank übergab die Kaarster Bürgerstiftung jetzt der Öffentlichkeit. Was es mit diesen besonderen Bänken auf sich hat.

Wo lassen sich Dialog und Erzählen zum Aufbau einer Gemeinschaft besser fördern als mit einem Gespräch auf einer Erzählbank? Die fünfte im Stadtgebiet (weitere finden sich im Foyer des Büttgener Rathauses, am Marienheim Hospiz, Johanniterstift und auf dem Friedhof in Holzbüttgen) übergab die Bürgerstiftung am Samstag in einer kleinen Feierstunde an die Öffentlichkeit, vertreten durch Bürgermeisterin Ursula Baum.

Die Bank steht am Wiegandweg – der Standort wurde sorgfältig ausgewählt, berichtet Vorsitzende Gerda Junkers-Muck: Sitzt man auf der Bank, so fällt der Blick auf die Schutzpatron-Stele der Kaarster Künstlerin Nele Waldert. Diese Stele wurde 2018 anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Bürgerstiftung errichtet. Sie stellt einen „Menschen ohne Aggressionen“ dar, der die Arme ausbreitet und den Dialog zu suchen scheint, so Stiftungsratsvorsitzender Franz-Josef Moormann.

Er betonte in seiner Begrüßungsrede, dass auf der Bank wirklich erzählt und nicht „gelabert“ oder gar etwas erfunden werden sollte. Das Ziel der Stiftung: Bürger springen für Bürger dort ein, wo Vernetzung und Unterstützung erforderlich ist. Somit verbinden sich Menschen unterschiedlicher Generationen, Alt- und Neubürger sowie Deutsche und Menschen mit Migrationshintergrund miteinander. Die neue Erzählbank wurde feuerstabil von der Kaarster Firma Schmitz und Sohn hergestellt und einbetoniert. Bürgermeisterin Ursula Baum freute sich, die Bank mit dem Durchschneiden des roten Flatterbandes übergeben und damit einen neuen Treffpunkt für die Kaarster anbieten zu können. Künstlerin Nele Waldert brachte das Schild der Bürgerstiftung an und zeigte sich sehr zufrieden, dass ihr Kunstwerk so auch noch einmal neu in den Fokus rückt.