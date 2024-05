Europatag im Albert-Einstein-Forum in Kaarst Bürgerstiftung kürt Sieger des Kreativ-Wettbewerbs

Die Bürgerstiftung Kaarst veranstaltet unter Mithilfe der Stadt am kommenden Mittwoch (8. Mai) von 14 bis 16 Uhr einen Europatag im Albert-Einstein-Forum (Am Schulzentrum 16). Dieser steht unter dem Motto „Ein Kreuz für Europa, ein Kreuz für die Demokratie“. Zu dieser öffentlichen Veranstaltung sind alle Kaarster Bürger, vor allem junge Menschen, eingeladen. An diesem Nachmittag werden die Ergebnisse des Kreativ-Wettbewerbes präsentiert, zu dem die Bürgerstiftung im Zuge der Europawahl am Sonntag, 9. Juni, aufgerufen hatte.