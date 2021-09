Diversität statt Wiedervereinigung in Kaarst : Bürgermeisterin sagt Festakt ab

Am 24. Juni hat die Stadt Kaarst vor dem Rathaus eine Regenbogen-Fahne gehisst. Sie ist das Symbol der LGBT-Bewegung und steht für Offenheit, Akzeptanz und Toleranz. Bürgermeisterin Ursula Baum verzichtet dafür auf einen Festakt zum Tag der Deutschen Einheit. Foto: Stadt Kaarst

Kaarst Ein Festakt zum Tag der Deutschen Einheit war in Kaarst bislang immer fester Bestandteil im Terminkalender. Doch in diesem Jahr hat Bürgermeisterin Ursula Baum entschieden, darauf zu verzichten. Das sorgt in der Politik für Kritik.