Altes Haus an der Giemesstraße in Kaarst Bürgerin will Erinnerungen in Form einer Stele wahren

Doch was genau hat W. mit dem Haus zu tun? „Ich bin in Kaarst aufgewachsen und habe mich geärgert, dass nach und nach alles abgerissen wurde“, sagt die 66-Jährige. Das Haus auf der Giemesstraße habe sie schon lange im Visier. Nachdem die Idee des Denkmalschutzes ad acta gelegt wurde, schlug sie vor, zumindest alte Fassadenteile zu erhalten. Aber auch das wäre sehr teuer geworden und sie hätte dazu eine Stiftung gründen müssen, weil es sonst niemand finanziert. Dann wurde über eine Art Kaarst-Museum nachgedacht, das man aber auch irgendwie hätte finanzieren müssen. Nun also die Idee mit der Stele, die an die Geschichte erinnern soll. „Es ist die älteste Stelle, an der die Franken geschlafen haben“, sagt sie. Die Geschichte reiche sogar zurück bis zu Karl dem Großen, so W. „Diese alten Geschichten werden nun zu Staub gemacht und es würden keine Erinnerungen mehr bleiben, deshalb soll wenigstens eine Stele errichtet werden“, so W. Sollte die Kaarsterin diese Stele finanziert bekommen, muss sie mit dem Investor noch klären, wo die Stele einen Platz auf dem Grundstück bekommt.