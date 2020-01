Kaarster Verwaltung lädt ein : Bürgerfrühschoppen stimmt aufs neue Jahr ein

Kaarst Die Stadt Kaarst lädt am Samstag, 11. Januar, von 11 bis 14 Uhr zu ihrem traditionellen Bürgerfrühschoppen ein.

Im lockeren Rahmen lädt die Kaarster Stadtverwaltung zum Austausch von Bürgern, Vereinen und Wirtschaft ein. Unter anderem dabei sind die Sternsinger, die Tanzgarden der Karnevalisten und rund 20 Vereine mit ihren Vertretern. Der Eintritt ist frei. Für Unterhaltung sorgen Comedian Ingo Oschmann und das Orchester Swing OK. Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus freut sich auf den ersten offiziellen Termin der Stadt: „Ich lade alle Kaarsterinnen und Kaarster herzlich ein, mit uns gemeinsam in das neue Jahr zu starten. Der Bürgerfrühschoppen ist eine wunderbare Gelegenheit, um miteinander ins Gespräch zu kommen.“ Und das hat in den vergangenen Jahren stets super funktioniert. Die Vereine kommen untereinander, aber auch mit der Politik und Verwaltung ins Gespräch, und zum Jahresbeginn werden oftmals auch schon einige Geschäfte auf dem Bürgerfrühschoppen abgeschlossen. Im vergangenen Jahr war ein Plakat mit der Aufschrift „Es ist noch nicht zu spät“ zu sehen. Dieses wurde im Hinblick auf den Konverter beim Bürgerfrühschoppen aufgehängt. Doch dieses Thema erledigte sich im vergangenen September von selbst: Netzbetreiber Amprion hatte sich für die Fläche in Osterath entschieden, sodass Kaarst aus der Verlosung war.