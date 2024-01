Pläne für 2024 Bürgerenergiegenossenschaft Kaarst startet im April

Zwei Anlagen auf privaten Häusern sind bereits in den Blick genommen und könnten relativ schnell verwirklicht werden. Dabei geht es um zwei Dächer mit jeweils einer Anlage von 100 Kilowatt/peak. Zurzeit werden Angebote erstellt, teilte Hannen in einem Rundbrief zum Jahresende mit. Durch die Änderung des Baugesetzes entsteht eine Verpflichtung für Solaranlagen auch auf sanierten Dächern. Das gilt auch für städtische Gebäude. Da aber viele Städte klamm seien, so Hannen weiter, könne hier die Bürgerenergiegenossenschaft helfen, die Investition zu stemmen.