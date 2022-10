Planung in Kaarst : Bürgerbeteiligung zur Ortsentwicklung Vorst

Planung in Kaarst

Vorst Als Auftakt zur Bürgerbeteiligung lädt die Stadt für den 18. Oktober zu einem Spaziergang durch Vorst ein. Was steht dabei auf der Tagesordnung?

(NGZ) Die Stadt Kaarst wird in den kommenden Monaten mit breiter Beteiligung der Bürger ein Entwicklungskonzept für den Ortsteil Vorst erstellen. Themenfelder wie die grüne Infrastruktur, die Verkehrsinfrastruktur, die soziale Infrastruktur und Potenzial-Entwicklungen sollen Berücksichtigung in diesem Konzept finden. Als Auftakt zur Bürgerbeteiligung lädt die Stadt gemeinsam mit dem Büro „planlokal“ für Dienstag, 18. Oktober, um 16.30 Uhr zu einem Spaziergang durch den Ortsteil ein. Alle interessierten Bürger können sich ab 16 Uhr im Pfarrheim der Katholischen Kirche am Antoniusplatz über Inhalt und Route informieren.