Politik in Kaarst beschäftigt sich mit Bürgerantrag „Die Parkplätze sollen bleiben“

Eigentlich ist schon alles klar. Im April 2022 Jahr war sowohl vom Mobilitäts-, Umwelt-, Klimaschutz und Landwirtschaftsausschuss (MUKL) sowie dem Stadtrat das Teilkonzept Radverkehr des Mobilitätskonzeptes beschlossen worden. Darin enthalten war auch eine Maßnahme, die die nördliche Seite der Bismarckstraße in Holzbüttgen betrifft. Dort sollte eine Markierung von Schutzstreifen für die Sicherheit der Radfahrer auf beiden Seiten vorgenommen werden, zudem sollte ein Parkverbot am Seitenstreifen ausgewiesen werden. „Dies betrifft etwa 40 Parkmöglichkeiten am Fahrbahnrand“, heißt es in dem Mobilitätskonzept wörtlich. Die Fahrbahnbreite beträgt derzeit 6,40 Meter und soll durch das Anlegen eines beidseitigen Schutzstreifens auf fünf Meter verringert werden. Die beiden Schutzstreifen für Fahrradfahrer sollen jeweils 1,50 Meter breit sein, zudem ist für Fußgänger auf der einen Seite ein 1,50 Meter und auf der anderen Seite ein 1,65 Meter breiter Fußweg vorgesehen.