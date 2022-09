Beschwerden in Kaarst : Kritik wegen fehlender Hundefreilaufflächen

Hündin Malia, ein Australian Shepherd, jagt im Stadtpark einer Frisbee hinterher. Im Park dürfen Hunde nur an der Leine geführt werden. Foto: Rainer Holtappels

Kaarst Ein Kaarster Bürger hat sich in einem Brief an Bürgermeisterin Ursula Baum über fehlende Hundefreilaufflächen in Kaarst beschwert und Vorschläge gemacht, wo die Stadt solche Flächen bereitstellen könnte.