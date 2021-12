Stadt Kaarst wehrt sich gegen Kritik : Bürger verärgert über Terminvergabe im Rathaus

Kaarst Hat die Stadt Kaarst ein Problem mit der Terminvergabe im Bürgerbüro? Darüber beschweren sich derzeit einige Kaarster auf Facebook. Zu lange Wartezeiten lautet die Kritik. Was die Stadt dazu sagt.

Einige Kaarster Bürger sind verärgert. Bei Facebook berichten sie davon, dass die Terminvergabe im Rathaus nicht optimal funktioniert und sie erst in einigen Wochen oder gar Monaten einen Termin bekommen würden, um beispielsweise ihren Personalausweis abzuholen. „Buchbare Termine gibt es frühestens im Februar, das ist schlicht unmöglich“, schreibt eine Userin, eine andere ergänzt: „Ich habe drei Monate warten müssen für einen Termin und selbst für das Abholen braucht man einen Termin. Nochmal fast fünf Wochen gewartet. Das ist nicht normal.“ Eine weitere Userin habe im Oktober versucht, einen Termin zu buchen, allerdings erst einen für Januar bekommen – dabei läuft ihr Personalausweis ab 21. Dezember ab, wie sie schreibt.

Die Stadt nimmt Stellung zu dem Unmut einiger Bürger. „Die Terminvergabe für das Bürgerbüro funktioniert und es sind ausreichend Termine für kurzfristige Angelegenheiten verfügbar“, erklärt Stadtsprecher Peter Böttner auf Anfrage. Entscheidend sei der Zeitpunkt der Buchung. „Die tagesaktuellen Termine werden am jeweiligen Tag morgens freigeschaltet – und zwar ausschließlich für den jeweiligen Tag. Wer also kurzfristig beispielsweise seinen Personalausweis verlängern lassen muss, kann den Termin nur tagesaktuell buchen“, so Böttner weiter. Die Stadt empfiehlt jedoch eine langfristige Terminplanung, gerade für planbare Angelegenheiten. Derzeit werden Termine für den kommenden Januar vergeben.