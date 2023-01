Unterwegs in Kaarst Barrierefreiheit in Büttgen mangelhaft?

Die S-Bahn-Linie trennt Büttgen in zwei Hälften. Auf der einen Seite der Unterführung, im Büttgener Westen, gibt es allerdings weder einen Arzt noch eine Apotheke. Aber auf dieser Seite leben viele ältere Menschen, vor allem im Altenheim. Die müssen stets durch die Unterführung, um in den Büttgener Süden zu gelangen, wo Ärzte, Bäcker oder eine Bank zu finden sind. Bürger, die ohne Auto unterwegs sind, können drei Unterführungen nutzen, um auf die andere Seite zu gelangen – eine davon befindet sich am Ende der Driescher Straße. Und diese ist Torsten Althof ein Dorn im Auge. „Für Menschen, die einen Rollator geschweige denn einen Rollstuhl brauchen, wird es nur unter großen Kraftanstrengungen möglich sein, die Schrägen zu erklimmen. Ich habe beobachtet, wie ältere Menschen mit Rollatoren die Unterführung nicht wieder hochgekommen sind. Es ist ihnen zu beschwerlich, die Unterführung zu nutzen. Wir trainieren doch nicht für die Paralympics“, klagt Althof. So würden die älteren Bewohner, vor allem aus dem Heiligenviertel, vorwiegend mit dem Auto ins Zentrum fahren, glaubt er. Es gebe keine andere Option als die Unterführung, um auf die andere Seite der Bahngleise zu gelangen. Althof habe die Verwaltung schon mehrfach angeschrieben und auf dieses Problem hingewiesen. „Mir geht es um die Menschen. Auch um die Bürger, die mit dem Kinderwagen unterwegs sind und Menschen, die schlecht Luft bekommen. All das sind Anstrengungen“, so Althof. Da eine Überführung auch keine Lösung für das Problem sei, fordert er, dass in der Unterführung ein Aufzug eingebaut wird.