Bürgerbrennpunkt in Holzbüttgen : Bürger klagen über Nordkanalallee

Holzbüttgen Beim SPD-Bürgerbrennpunkt am Lindenplatz stand die Baustelle an der Nordkanalallee im Vordergrund.

Gabi Schiefer, die an der Nordkanalallee ein Schreibwarengeschäft hat, kriegt mit, was die Holzbüttger von der Dauerbaustelle halten. Ihr Laden sei so etwas wie die „Meckerzentrale“. Sie sagt, die Stadt habe eine Firma beauftragt, die dafür bekannt ist, langsam zu sein. Auf der Straße mit den baubedingten Tücken sei ein Kind aufs Gesicht gefallen. „Man kriegt einfach keine Informationen, keinen Zeitrahmen“, beklagte Jürgen Kleyer. Andere Bürger forderten eine Verkehrsberuhigung auf der Nordkanalallee, und sie machten darauf aufmerksam, dass Autofahrer, die von der Kaarster Straße in die Nordkanalallee abbögen, häufig nicht auf Radfahrer achteten. Mit der Schikane für Autofahrer, verursacht durch Parkflächen, die in den Straßenraum hineinragen, sind die Anwohner auch nicht glücklich – die Rede war von Bobbycar-Parkplätzen.