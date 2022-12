Antrag stand nicht auf der Tagesordnung Kaarster Bürger wegen Bolzplatz an Kölner Straße vergebens im Stadtrat

Das haben sich die Anwohner und Unterstützer des Bürgerantrags zum Bolzplatz an der Kölner Straße sicher ganz anders vorgestellt. Vor Beginn der letzten Ratssitzung des Jahres hatten sie extra einen Plan ausgeheckt, wer wann was sagen sollte. Als dann der erste Bürger das Wort ergriff, trat schnell Ernüchterung bei allen Gästen ein und der Ratssaal leerte sich von jetzt auf gleich erheblich. „Ich möchte fragen, wann der Tagesordnungspunkt Bolzplatz Kölner Straße behandelt wird. In mehreren Sitzungsunterlagen wurde darauf hingewiesen, dass in der Ratssitzung abschließend über unseren Bürgerantrag entschieden wird.“ Bürgermeisterin Ursula Baum erklärte daraufhin, dass das Thema Bolzplatz an der Kölner Straße unter keinem Tagesordnungspunkt diskutiert wird, „weil sich die Parteien geeinigt haben, das auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben“. Das sorgte für Unmut bei den anwesenden Bürgern, die gerne darüber informiert worden wären. Denn gemäß der Hauptsatzung sollten die Antragssteller Bescheid bekommen, wann und wie über den Bürgerantrag abgestimmt wird. „Ich werde die Bürgerinitiative persönlich informieren, wann das passiert, damit sie sich nicht hier einfinden müssen, wenn wir es nicht beraten“, so Baum weiter. Auch wenn die Bürger auf eine Entscheidung im Stadtrat gewartet hatten, so stand das Thema Bolzplatz Kölner Straße nicht auf der Tagesordnung für die Sitzung.