Pläne für Johannesquartier in Büttgen Bürger äußern große Bedenken an „massivem“ Vorhaben

So voll wie am Donnerstagabend war es in der Pampusschule in Büttgen wohl lange nicht mehr. Teilweise standen bis zu 25 Bürger draußen in der Kälte Schlange, um bei der Infoveranstaltung der Stadt Kaarst zu den Plänen für das Areal rund um die Johanneskirche mit dabei zu sein. Rund 120 Bürger, die meisten davon Anwohner der Kölner Straße und der Novesiastraße, waren schließlich gekommen – und die meisten zeigten sich mit den ersten Plänen des Bauherren, der evangelischen Kirchengemeinde, nicht einverstanden.