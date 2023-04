Ausverkaufte Aula in Vorst Büchner-Abend kehrt nach fünfjähriger Pause zurück

Das Thema Europa und kulturelle Vielfalt zeigte sich auch in mehreren anderen Vorführungen wie dem musikalischen Beitrag des Großen Chors „Fix you“ (Coldplay) und „This is me“ (The Greatest Showman). Das hauseigene Orchester beeindruckte mit einem Medley aus „Pirates oft he Caribbean“ und der Schulhymne „Stammbaum“. Ebenso gut kam der „Belly Dancer“ an, getanzt von Kindern aus der Jahrgangsstufe sechs. Zuvor las die Siegerin des Vorlesewettbewerbs der Stufe sechs aus dem Buch „Keeper of the Lost Cities“ von Shannon Messenger.