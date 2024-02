Zusammenarbeit mit Kaarster Senioreninitiative Bücherhäuser sollen Lust aufs Lesen machen

Gemeinsam mit Sally-Mae Stamm, Kulturpädagogin im Kinder- und Jugendzentrum Bebop, entstand die Idee, für die Kaarster Stadtmitte zwei Bücherhäuser anzufertigen. Eins steht nun vor der Buchhandlung Esser, das andere im Bebop an der Pestalozzistraße. Für die Umsetzung sorgten die „Holzhandwerker“ der Senioreninitiative Kaarst. Helmut Ziert und seine ehrenamtlichen Kollegen begaben sich in ihrer Werkstatt an die Planung und Fertigung der soliden Bücherhäuser. Dazu fertigten sie nur anhand eines Fotos eine Skizze an. Die beiden Häuser sollten rollbar sein, damit sie nach Ladenschluss in die Buchhandlung geschoben beziehungsweise im Bebop mobil bewegt werden können. Die Materialkosten übernahm die Buchhandlung Petra Esser. Bei der Gestaltung hatten die Kinder, die regelmäßig ihre Nachmittage im Bebop verbringen, freie Hand. So wurden beide Häuser in fröhlichen Farben gestrichen und fantasievoll bemalt. Nach Angaben von Stamm beteiligten sich zwischen fünf und sechs Kinder an den Arbeiten.