Initiative der Grünen in Kaarst : Bücherzelle im Maubiscenter oft überfüllt

Erwin Popien kümmert sich seit zwei Jahren ehrenamtlich um die Bücher-Telefonzelle im Maubiscenter in Kaarst. Foto: Andreas Woitschützke

Kaarst Erwin Popien hält seit rund zwei Jahren Ordnung in der Telefonzelle in der Stadtmitte. Zu viel Material verschenkt er an Uwe Intze, der sich in Vorst um einen Bücherschrank kümmert.

Wer durch das Maubiscenter spaziert, dem sticht eine alte, gelbe Telefonzelle ins Auge. Allerdings ist sie nicht mehr zum Telefonieren gedacht, sondern dient als „Bücherzelle“, in der die Bürger ihre ausrangierten Bücher abgeben und neue mitnehmen können. So entsteht ein stetiger Austausch, der für alle Interessierten kostenlos ist. Die Telefonzelle steht bereits seit Mai 2015 auf Initiative der Grünen an dieser Stelle, und seit rund zwei Jahren schaut Erwin Popien dort täglich nach dem Rechten. Denn es kommt öfter vor, dass die Bürger ihre alten Bücher einfach sorglos in die Zelle werfen. „Hier lagen sogar schon ein paar Schuhe drin“, sagt der 81-Jährige.

Neben dem Maubiscenter haben die Grünen in ihrer Geschäftstelle an der Martinusstraße und im Lammertzhof weitere kostenlose Bücherausleihen eingerichtet. Erwin Popien erzählt, dass die Zelle oftmals überquillt. Dann schenkt er einige Bücher seinem Kollegen Uwe Intze, der sich in Vorst ebenfalls um eine Bücherschrank kümmert und froh ist, wenn er neues Material bekommt. „Ich bekomme jede Woche ein, zwei Kartons, das ist eine gute Zusammenarbeit“, sagt Intze. Beide machen das ehrenamtlich. „Das Problem bei dieser Zelle hier ist, dass zu viel ankommt“, sagt Popien. Im Durchschnitt sortiert er ein bis zwei Bananenkartons wöchentlich aus und gibt sie entweder nach Vorst oder sie kommen zur Geschäftsstelle der Grünen. „Teilweise sind da wertvolle Sachen wie Kunstdruckbände oder alte Werke drin“, sagt Popien. Wenn die Zelle normal gefüllt ist, passen rund 350 bis 400 Bücher rein. „Wenn sie überfüllt ist, sind es 500 bis 600 Bücher“, sagt Popien, der regelmäßig abends vorbeikommt und schaut, ob in der Zelle wieder Unordnung herrscht oder alles in Ordnung ist. Meistens muss er jedoch aufräumen. Ab und zu bekommt Popien Lob für seine Arbeit, wenn Bürger ihn wiedererkennen.

Marianne Michael-Fränzel hatte seinerzeit die Idee für die Bücherzelle. „Ich habe so etwas in der Poppelsdorfer Allee in Bonn gesehen und war begeistert“, sagt sie unserer Redaktion. Auf dem Dach der Telefonzelle ist sogar eine Solarzelle angebracht. Die funktioniert auch, nur ist im Moment die Leitung zur Birne in der Zelle kaputt, so dass es abends dunkel bleibt. Außerdem ist laut Michael-Fränzel ein Geocache in der Zelle versteckt. „Es sind bislang tolle Rückmeldungen zu der Aktion gekommen“, sagt sie.

Gleichzeitig bedankt sie sich bei Erwin Popien für die tägliche Begutachtung der Bücherzelle. „Ich bin froh, dass wir Herrn Popien haben“, sagt sie. Das nächste Projekt ist bereits in Planung: Bald soll es auch in Büttgen am Rathaus einen Bücherschrank geben. Die Gespräche mit der Stadt Kaarst liefen, sagt Erwin Popien.

